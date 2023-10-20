警政署20日公布縣市警局候用分局長名單。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署20日公布縣市警局候用分局長名單。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署20日公布31名最新縣市候用分局長錄取名單，從眾多具有豐富內外勤歷練及專業能力的幹部中，依面試成績（40％）、測驗成績（30％）、陞職積分（30％）等3項分數總分擇優錄取30名，及績優駐外警察聯絡官免試保送參訓1名，以培養具國際事務能力人才。未來結訓後將依序派任擔任縣市政府警察局分局長重責。

警政署辦理此次縣市政府警察局候用分局長班第17期甄試，係依據「警察人員陞遷辦法」及「縣市政府警察局候用分局長遴訓作業規定」辦理，參加甄試資格須具備警正班結業、外勤重要職務歷練且經各警察機關主官（管）考核表現傑出予以保薦。

此次報名參加甄試人員計有71人，警政署為拔擢優秀的警察幹部，培育適任分局長人才，對於候用分局長甄試特別重視並層層把關，除聘請學者專家擔任測驗命題委員外，並由署長等7位主官（管）擔任口試委員，對於甄試人員之職務歷練、工作成效、才識、問題分析能力及儀態言辭等面向綜合考量加以評定，期望遴選出最優秀的警察幹部。

本次錄取30人平均年齡約44歲，最年輕者37歲，而且普遍具有高學歷，其中20人具有碩士學歷。錄取的女性候用分局長計5位，未來將為警察工作氛圍注入一股柔性而堅定的力量。

警政署表示，本次甄試希達到拔擢學、經驗歷練完整的年輕優秀人才，期對警察重要職務幹部陣容注入新血，共同戮力將警察團隊帶向更精進、更有效率的未來。