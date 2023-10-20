近年來兩岸局勢日趨緊張，國防部今年也宣布，2005年次出生的役男，未來將改回服役一年。然而近日有一名只服了4個月義務役的網友表示，自己當兵時開槍次數屈指可數，加起來可能打不到50發子彈，「這樣未來如何上場殺敵？」對此，陸軍退役少將栗正傑怒轟，射擊訓練不是靠數量練出來的，並跟陸軍司令部下戰帖，一比新兵訓練成績。

該名男網友在PTT提到，自己服役4個月期間，射擊練習的子彈數不到50發，且因為自己練習打得蠻準的，所以沒練幾次就被叫下場休息，「理由是要把彈藥留給打不準的人練習」，所以當兵的時間大部分都是在擦槍，把槍擦乾淨的那種，「其他事很少做，這樣要如何上場殺敵？」

對此，栗正傑認為，射擊訓練不是靠射彈數量練出來的，一個會訓練的幹部，20發子彈就可以訓練出合格射手，自己訓練過的新兵有數萬，每個175公尺命中率都95%以上，說要讓打不準的兵多打一些子彈，根本就是外行，國軍幹部已經連步槍訓練都不會了！

栗正傑還「劃下道來」，稱「從現任陸軍司令部到基層連長，敢跟我挑戰訓練一個新兵連的訓練成績嗎？」

有網友詢問，「95%是指6發上靶5發？還是100個人有95個人至少上靶1發？如果是後者就簡單多了！」對此，栗正傑掛保證，「當然是95%的士兵都達到合格步槍的成績」。

此外，還有其他退伍軍官留言，「我訓練的部隊，參加國軍體能戰技競賽，步槍三線射擊；75公尺命中率100%，175公尺100%，300公尺96%。如果是特勤隊，所有測驗都是100%。」、「我任職射擊師資班的教官前，被27期的副軍長先操練過後，175就6發驗證，所以敢在射擊班與學員較量！」