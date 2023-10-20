2023臺北網紅節嘉年華市集11月3日至5日於臺北信義商圈香堤大道舉行，為期3天的活動正逢百貨周年慶高峰、電商雙11檔期，主辦單位特別規畫豐富的大舞台展演、好康又有趣的品牌、網紅直播，展示合作企業及臺北商圈特色商品，線上線下與消費者進行互動交流，共創商機。

由臺北市商業處、台灣新媒體發展協會、旺旺中時媒體集團主辦的臺北網紅節，今年邁入第4年，推出TY Star網紅獎選拔、嘉年華市集，以及網紅節專屬線上商場等多項活動。

在香堤大道舉辦的臺北網紅節嘉年華市集，3日（周五）下午1點於主舞台舉行開幕儀式，由中天主播何橞瑢主持，臺北市商業處處長高振源、台灣新媒體發展協會理事長暨醒吾科技大學校長陳義文、臺北市商圈產業聯合會理事長洪文和、旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛，以及各協辦企業及商家、參賽網紅到場共襄盛舉。

臺北市商圈產業聯合會長洪文和表示，今年臺北網紅節精選萬華艋舺商圈、貓空休閒產業、愛國東路商圈、臺北市休閒農業、台北精品咖啡等知名品牌參與，其中包括有臺北百年老店小吃、糕點甜品、咖啡茗茶、婚紗攝影等10個攤位，都是最具臺北特色的良品好物。

市集其他攤位名品陣容同樣堅強，包括：OLAY、潘婷、理膚寶水、SK-II、雅詩蘭黛等化妝品牌，還有百年蜂蜜品牌泉發新開發的手工皂與保養品。太陽星克菲爾益生菌、展碁國際開發的究簡單健康食品，以及大研生醫、亞培、挺立等保健品牌。還有無敵軟糖推出牛肉湯包，綠動會引進日本百年食品大廠Kewpie的嬰兒副食品等。

樂天女孩琳妲—林羿禎將在臺北網紅嘉年華市集進行現場直播，同步與現場及線上粉絲互動。（圖／主辦單位提供）

嘉年華市集的另一個「亮眼風景」，就是穿梭在會場及展示攤位之間，進行個人化free-style直播的上百位TY Star網紅獎參賽者。依據報名者的自媒體人氣，分為太陽、月亮、星星等3組進行網路人氣票選，今年因應網紅產業的主流趨勢，新增帶貨組，另以業績做為評選依據，年度網紅大獎將於12月13日頒獎典禮上揭曉。

主辦單位表示，今年的臺北網紅節嘉年華市集規模擴大近40%，刷新紀錄，除了設攤展示的企業品牌及臺北商圈知名店家大幅增加，品牌直播及大會舞台活動也更為精彩，請到知名主持人沈玉琳，以及身為百萬網紅的樂天女孩琳妲—林羿禎到現場參與活動，以他們的人氣與號召力，號召線上線下民眾進行互動交流。