本土劇女星許鈞鈞有亮眼外型，演過《金家好媳婦》、《炮仔聲》等多部本土劇。近來許鈞鈞前往埃及旅遊，並在社群上分享美照，但今（20）日卻突驚曝「差點命喪埃及了！」讓粉絲看到非常擔心。

許鈞鈞在社群透露「自己在埃及肚子痛3天了，前3天都吃止痛藥忍著玩，到第四天發燒了，越來越不舒服，我還是忍著，但發現一直很冷,我朋友帶我去看醫生，醫生觸診檢查是急性闌尾炎,要緊急手術，不然會引發敗血症，原本醫院開價手術費用1萬歐元（台幣約30至40萬），後來又降價3000歐元（約台幣10萬元），讓她腦中閃過「會不會被摘器官」、「醫師技術好嗎」等問題。

後來先照超音波，醫生表示「已經出現腹水，再拖下去會敗血症而離開，妳撐不久了，我是為了妳的生命着想，妳懂嗎？並為爭取1000美金全包動手術。」讓許鈞鈞有感：「我第一次覺得離死亡很近……朋友問我能撐回台灣嗎？還是要在這手術？我沒把握我能再撐36小時回到台灣，而且已經有出現幻聽。」於是在跟台灣熟識的醫生詢問後，便決定開刀。

許鈞鈞慶幸「埃及那位醫師願意降價，也不讓我走，不然我可能真的沒辦法活了，也撐不到台灣。」目前已開完刀，住院一天，手術完恢復狀況良好，慢慢移動要回開羅，等待班機回台灣。並對粉絲報平安「不用擔心我，我可以安全回台灣的。」