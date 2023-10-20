台中一名陳姓男子，今年（112年）1月4日透過臉書，邀約外拍模特兒A女拍攝，今年1月29日下午2時許，陳男開車載A女到摩鐵後，A女先進浴室更換衣物，並在胸部及下體私密處貼膠帶防走光。

A女換好衣物回到房間，想拿手機播放音樂時，卻發現手機被陳男藏起來，A女立刻表示要停止拍攝工作。不料，陳男竟直接從背後熊抱，A女驚覺他有不良企圖，為了取回手機並找機會脫身，A女表示，若交還手機，就讓他碰觸身體。

陳男便告知手機藏在哪裡，當A女取回手機後，陳男不顧A女多次踢腳反抗，強行撕掉A女胸部、下體私密處的膠帶，意圖強制性交。A女此時急中生智，表示自己有染上「性病」，陳男因擔心被傳染就此罷手。

法院審理，陳男辯稱，案發時A女曾說只要我歸還手機，就願意跟我發生性行為，我認為A女這段話是真的，我認為我已取得A女同意，每個女生說話都是這樣。

A女指出，本案案發前，在（111年）12月18日，有人約我外拍，我赴約後對方載我到拍攝現場，才向我告知攝影師是另外一人，他只是負責載我，我向他表示如果需要等待攝影師的話，我想在旁邊補眠，他從言語騷擾慢慢轉為肢體騷擾，我便跟他說如果攝影師沒有要來的話我要先離開，他就試圖要伸手抓住我，但被我躲掉。

本案案發當天，我有點懷疑陳男是上次約我的人，我跟陳男說我不要拍攝了，她就從背後環抱住我，當下我知道他有所企圖，我就說只要把手機還我，我就讓他碰，但那是因為我要取回手機求救，我是騙他的。

他把我衣服脫掉並撕掉我的保護措施，我當下跟他聊天是為了移轉注意力，我不拖延時間、配合他的話，我就會被強制性交。

法官審酌，陳男為逞一己私慾，利用拍攝照片機會，意圖強制性交未遂，陳男坦承犯行，審理時調解成立，已給付A女4萬2000元，A女也同意不追究陳男刑事責任。

法官日前依犯強制性交未遂罪，判陳男處有期徒刑1年8月。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應履行賠償義務。

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