台南市2歲謝姓男童去年4月疑遭虐被安置，今年7月結束安置返家後，18日晚間被親生父母送醫急救，但到院前已休克死亡。由於男童全身傷痕，檢警懷疑遭凌虐致死，除漏夜相驗男童遺體，檢方也依傷害致死罪於今天凌晨向台南地方法院聲請羈押禁見2人，法官下午2點30分開庭後，裁准陳男羈押禁見，謝女僅羈押未禁見。

法官指出，被告2人均否認犯行，但有相關證據及證人證詞可資佐證，足認被告等人犯罪嫌疑重大，符合羈押原因；加上被告等人所述內容多有隱諱事實及細節，所述前後亦有矛盾之處，就犯罪過程及相關情節並未完全陳述，參酌被害人身體傷勢狀況、被告2人就被害人傷勢成因的陳述，以及被害人居住的環境，足見2人所述內容，並非可採。

法官強調，依相關資料顯示，被告2人有經常對其子女施暴的情形，加此涉犯為最輕本刑5年以上的重罪，且無固定居所，顯然有相當理由認為有逃亡之虞，有羈押的必要。

據了解，同居但沒有婚姻關係的43歲謝姓女子及32歲陳姓男子育有2名子女，除了謝姓男童之外，還有一名3歲女童。警方初查雖未發現女童受虐，但市府社會局已介入安置女童。

警方調查，謝女與陳男平常打零工維生，一家人長期住在平價旅館。2人被警方帶回問訊時，表情淡定，否認虐童，僅供稱男童很頑皮，只要每次擺好東西，就會弄壞弄亂，只好出手「調教」。2人平常以牛皮紙捲成棍子教訓男童，也會徒手修理，但他們認為這是管教，並不承認虐待。

謝女供稱，18日晚間在浴室將男童放在嬰幼兒浴盆洗澡時，男童不知何故溺水，她一發現不對勁就趕快急救，但男童已經沒有呼吸心跳；陳男外出回來發現男童情況不妙，2人趕緊將男童送到醫院急救，可惜到院前已休克死亡。

前天深夜10點多，警方接獲院方通報後，員警到場發現男童全身滿是新舊傷痕，直覺是虐童；南檢接獲警方通報後，立即相驗男童遺體，並發現謝女及陳男對男童的傷勢避重就輕，認定2人均涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段及刑法第277條第2項前段之成年人故意對兒童犯傷害致死等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串、湮滅證據及逃亡之虞，所涉為最輕本刑5年以上重罪，今天凌晨向台南地院聲請羈押禁見。