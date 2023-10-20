國民黨總統參選人侯友宜（前排中）20日下午南下屏東內埔天后宮舉辦造勢活動，除發表客家政見外，更強調自己反台獨立場。（林和生攝）

國民黨總統參選人侯友宜20日下午南下屏東客庄內埔鄉天后宮舉辦造勢活動，首先推崇客家忠義愛國精神，並拋出政策白皮書，強調若當選總統，將拿出100億預算，成立「客家文化產業發展基金」，發展全台70個客庄，並加速《客家語言發展法》立法，讓客語可以在下一代深根，「這都是民進黨不願意做的事」。

侯友宜表示，希望透過100億「客家文化產業發展基金」，讓客庄閃光光、不斷發亮，更要讓客家鄉親最重視的教育及文化，可以繼續傳承，他會推動《客家語言發展法》，讓客語深耕下去、世代傳承。

他還談道，以色列與哈瑪斯的戰爭，加上已經打了一年多的烏俄戰爭，讓百姓顛沛流離、生命受到威脅；台灣兩岸同樣宗教、文化及背景，為何不對話？他表態不支持台獨，因為台獨是戰爭風險最高的方式，反台獨、避免戰爭，應該以平等尊嚴態度與對岸好好往來。

侯友宜還說，自己的個性忌惡如仇，曾獲選模範公務員第一名，最不能接受的就是貪贓枉法的政府，民進黨這幾年做了多少這類事情，包括光電弊案、採購疫苗弊案，太多綠色發電、綠色發財，承諾上台後一定會查個水落石出，還給人民公平正義。