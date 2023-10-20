鄭姓少年（左）、謝姓男子（右）當車手，準備與被害人會面取款。 （翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

已退休的曾姓男子這個月初加入一個投資群組，陸續投入130萬元，對方慫恿他再加碼70萬元，曾男家屬認為有詐立即報警請警方協助。警方日前於曾男家埋伏，趁車手前來取款時將人逮捕，發現該名車手未成年，並於周邊監控及取款的28歲謝姓車手。

小港分局漢民所於16日10時許，接獲70歲曾姓男子報案，指稱他今年10月初加入line投資群組，群組內有名假冒曹興誠的老師教導投資，曾男信以為真，遭誘導投資股票並誆稱可有高額獲利，曾男深信不疑並陸續面交交付款項共2次，共計130萬元，經家人察覺異狀才驚覺遭詐，向警方報案。

詐騙集團食髓知味，要曾男再加碼70萬，約定於17日12時許面交取款，警方獲報後於曾男住家週邊部署警力埋伏，詐團車手依約前往，埋伏警力見時機成熟，一擁而上，當場查獲未滿18歲的鄭姓少年車手，以及於周邊監控及取款的28歲謝姓車手，並起獲收據、作案用手機、工作證等證物，全案依詐欺罪移送高雄地檢署及台灣高雄少年及家事法院偵辦，經檢察官訊後，鄭姓少年責付，謝姓車手經檢察官聲押，高雄地院裁定10萬交保。

詐騙集團吸收未成年少年當車手案件時有所聞，就是因為會被「未成年不會被判刑」的錯誤觀念洗腦，高市少年隊表示，依現行法令規定少年車手仍會移送少年法庭審理，若犯行重大，更會遭判刑而入少年觀護所服刑；被害人也可依據民法第187條提起民事訴訟向詐欺車手的父母請求負連帶損害賠償責任，另外少年事件處理法第84條也有相關罰責，法官可能會裁定少年的法定代理人或監護人必須接受8至50小時的親職教育輔導，若未完成相關課程，還有6000至3萬元罰鍰。