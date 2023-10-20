以色列空襲加薩走廊南部甘尤尼斯市（Khan Yunis）一戶人家，釀成至少9人喪命，當中包含7名孩童，巴勒斯坦衛生部昨（19）日公布罹難孩童遺體排成堆的畫面，一名加薩醫院院長在成排的幼童遺體前怒喊：「是誰殺了這些孩子？」
半島電視台（Al Jazeera）報導，巴勒斯坦瓦法社（Wafa）指出，以色列空襲加薩走廊南部甘尤尼斯市巴克里（al-Bakri）家，釀成至少9人死亡，當中包含7名孩童。
巴勒斯坦衛生部昨日公布一段7名幼童成為冰冷遺體的畫面，甘尤尼斯市「歐洲加薩醫院」（European Gaza Hospital）院長阿格德（Yousef al-Akkad）站在整排幼童遺體前，孩童們的臉上、身上還有血跡，他憤怒表示：「看看這些孩子，是誰殺了這些孩子？」
他說：「自由世界，這些失去親人、受壓迫的人民遭到屠殺時，你們在哪裡？」
一整排幼童遺體躺在醫院擔架上的畫面很快傳遍網路，引發加薩走廊及約旦河西岸（West Bank）民眾憤怒，攝影記者擠滿醫院手術室，阿格德哽咽表示：「這是一場屠殺，讓世界看看，這些只是孩子們。」
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