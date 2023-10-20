高雄醫學大學引進高科技機械手臂輔助手術系統，打造世界頂尖教學訓練中心，20日舉行揭牌儀式，由財團法人私立高雄醫學大學董事會陳建志董事長、高雄醫學大學楊俊毓校長、吳登強副校長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院吳文正副院長、林宗憲副院長、高雄市立小港醫院郭昭宏院長、高雄市立大同醫院傅尹志院長、高雄醫學大學醫學院盧柏樑院長、學士後醫學系楊志仁主任和直覺公司副總裁暨總經理楊繼盛等人共同揭牌；這是全球首創校園引進機械手術系統作為訓練及練習之用，為國內醫學教育立下一個新的里程碑。

高醫大首創校園引進機械手術系統作為訓練及練習之用，打造世界頂尖教學訓練中心，20日舉行揭牌儀式，全球為國內醫學教育立下一個新的里程碑。（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

「出血少、傷口小」，是醫師與病人共同的期望，機械手臂輔助手術系統真的就讓病人身上十幾公分到數十公分的大傷口，縮小為3至6個各約1公分的小洞；達文西機械手臂輔助手術系統是最先進的醫療手術系統之一，能讓醫師增強手術時的視野，以更精準與靈活的操作進行手術。目前廣泛運用在泌尿外科、婦科、一般外科、大腸直腸外科、心臟外科、胸腔外科及頭頸等相關手術。醫師在真正上場執刀前，必須經過一系列嚴謹的訓練並取得認證，但由於這套系統造價不斐，高額的建置成本讓人望之卻步，就連機械手臂的耗材也所費不貲。

即使已經取得執照的主治醫師，也歷經11年的時間才有機會操作達文西手臂（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

由於成本高昂，所以就算是已經拿到執照的主治醫師都只能遠遠的看，不能用手碰；高醫有醫師「站」著看到經過訓練後能「坐」在操作台前，最後有機會可以將手放進儀器孔洞裡就足足花了11年的時間。高醫大打造全球獨一無二的機械手臂輔助手術系統教學訓練中心讓見習醫學生在校園裡就可以親手碰到達文西機械手臂輔助手術系統，開學後搶先開辦的8場工作坊才一開放報名，名額立刻就被秒殺，由於同學反映熱烈，於是追加一場工作坊，總計120位同學參與訓練課程，搶到名額的同學們興奮地表示，以往要等到升上主治醫師並取得證照才有機會碰觸的精密儀器，現在在學校就能實地體驗操作，身為高醫大的學生真的是太幸福了；而且確實也讓不少同學對外科產生興趣。

同學們對於在高醫大校園就能實地體驗操作達文西手臂都感到十分幸福。（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

高雄醫學大學董事長陳建志表示，「高齡化社會」已是全球共同面臨的重要議題，醫療診斷科技在數位化的浪潮下迅速發展，民眾健康知識與需求也顯著提升。持續提供高品質的醫療照顧，維護國民的健康，是高醫校院體系責無旁貸的社會責任。高雄醫學大學打造了全球第一個在校園裡的「機械手臂輔助手術系統教學訓練中心」，將世界級的機械手臂輔助手術系統作為教學設備，這不但是翻轉醫學教育的創舉，更期望鼓勵醫學生積極投身外科領域，以應對當前醫界所面臨內、外、婦、兒、急診人力不足「五大皆空」的挑戰，這也將成為醫學教育的一個重要里程碑。我們會持續關注社會的需求，精進教學方式，為提升更高品質的教育和更優質的醫療而努力，用最適切的方式整合各方資源，發揮社會影響力。

高雄醫學大學董事長陳建志表示，將世界級的機械手臂輔助手術系統作為教學設備，不但是翻轉醫學教育的創舉，更期望鼓勵醫學生積極投身外科領域（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

高雄醫學大學楊俊毓校長表示，高醫大69週年校慶系列活動中最引發各界熱烈關注的就是學校在醫學教育上有了世界首創的壯舉，就是在校園裡打造了全球獨一無二的「機械手臂輔助手術系統教學訓練中心」，讓高醫大的師生都能體驗世界級的精密儀器，見習醫學生在老師指導下，可以實際操作540度旋轉的機械手臂，並配合放大10到12倍的體內3D影像，讓醫學生身歷其境感受全新的學習模式，也無縫接軌科技結合人工智能的醫療科技新世代來臨。

高雄醫學大學楊俊毓校長表示，「機械手臂輔助手術系統教學訓練中心」，讓醫學生身歷其境感受全新的學習模式，也無縫接軌科技結合人工智能的醫療科技新世代來臨。（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

最後高雄醫學大學附設中和紀念醫院泌尿科醫師錢祖明以達文西機械手臂輔助手術系統用動物器官示範遠距手術，仿人類手腕關節靈活的手術器械結合具有3D立體超高解析度視覺影像，讓醫師在富含血管且錯綜複雜的內臟中以最小的傷口精準找到目標物並取出，平常只出現在醫院手術室的場景如今直接變成課程，實況在校園裡呈現給見習醫學生並讓大家親手實作，醫療結合科技的手術大革命首度進入校園翻轉全球醫學教育！