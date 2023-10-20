香港《星島日報》報導，網媒「香港01」母公司南海控股有限公司主席于品海，屢傳財困消息，18日被中國建設銀行旗下建銀國際海外有限公司向香港高等法院聲請于品海破產。根據司法機構網頁顯示，破產呈請案庭期排定在今年12月19日下午兩時半。

稍早有報導稱，于品海旗下公司前年債券違約，連本帶利欠建銀國際逾4.16億港元。並無跡象顯示此次破產聲請案是否跟欠債有關。

據報導，債權人建銀國際海外有限公司（CCB International Overseas Limited ）昨向香港高等法院聲請于品海（Yu Pun Hoi）破產。稍早報導顯示，建銀國際在2017年購入Pippen Limited發行的債券，債券擔保人為大地控股有限公司和于品海，條款指出Pippen Limited須於2021年3月24日向建銀國際支付到期報酬3億8400萬港元，但Pippen Limited未能如期償還債務，僅在2021年6月至2022年3月分批償還共3700多萬港元。建銀國際去年入稟要求Pippen Limited、債券擔保人大地控股及于品海，支付欠款及利息逾4.16億港元。建銀國際另在今年6月獲准解除扣押于品海旗下一間已撤銷註冊及沒有營運的公司CIM Company Limited。

南海控股前年發公告指，集團將致力改善流動性，包括尋求加快處置持有以供銷售物業資產的方法。香港聯交所上市委員會13日根據《上市規則》規定，取消南海控股上市地位，南海控股將於10月31日正式退市，南海控股已表明不會就取消上市地位及退市決定申請覆核。南海旗下經營數位營銷及雲計算服務的「中國數碼信息」同樣已遭港交所取消上市地位。

香港《明報》報導，于品海與南海控股之前也被中資招商銀行向香港高院指控南海旗下美視角有限公司欠債5340萬美元，于品海為該筆貸款擔保人，要求法庭聲明作為抵押品的橙天嘉禾影城有限公司全部股權屬招商銀行持有。

于品海原本持有南海控股59.25％股權，當中45.82％已由德勤接管，他只保留13.43％的南海控股，市值3.23億港元。