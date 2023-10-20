台中市警察局第二分局員警20日上午追蹤1起竊盜案，行經精武路與旱溪西路口時遇上紅燈鳴笛通過，與直行的雙載警車相撞，造成23歲葉姓男騎士與24歲陳姓女乘客輕傷送醫治療，幸無大礙。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市警察局第二分局員警20日上午追蹤1起竊盜案，警車行經東區精武路與旱溪西路口時遇上紅燈，立即鳴笛閃燈通過，不慎與直行通過旱溪西路的雙載機車相撞，造成23歲葉姓男騎士與24歲陳姓女乘客輕傷送醫治療，雙方皆無酒駕情事，詳情肇責尚待進一步釐清。

中警二分局文正派出所20日上午10點37分許受理轄內1件竊盜案件，警員李旻哲於11點42分查知竊嫌使用之交通工具出現於太平區旱溪西路與東光一街（往中山路方向），旋即駕駛巡邏車前往查處。後又於12點41分許，竊嫌車行顯示經過北區五權、柳川東路（往中清路方向），李員當時自精武路往市區方向行駛，研判距離竊嫌所在位置不遠，立即將巡邏車開啟警示燈，並鳴按警鳴器示警前往。

不料，警車於精武路直行通過旱溪西路口遇上紅燈，鳴笛通過時，與騎乘重機車直行旱溪西路的葉姓騎士、陳姓乘客發生交通事故，造成機車車頭受損，巡邏車右側車頭、擋風玻璃及後照鏡受損。葉男表示胸口及手腕疼痛，陳女則未反應不適，為安全起見，請2人先搭乘救護車前往國軍台中總醫院診治。

警方表示，員警初步檢視無受傷，雙方經呼氣酒精檢測，均無飲酒情事，詳細事故原因將由交通警察大隊事故處理組進行後續分析研判，並調閱相關監視器影像以釐清發生經過。第二分局將持續關心2人傷勢及治療情形，並協助進行保險處置事宜。

中警二分局表示，員警駕駛巡邏車執行任務，雖有開啟警示燈及警鳴器取得優先路權，惟仍需注意其他用路人安全，將持續利用各種集（機）會加強宣導，以維護市民與員警生命、身體及財產安全。