北韓國營媒體報導，領導人金正恩昨天接見俄羅斯外交部長拉夫羅夫時表示，希望與俄國建立起具「前瞻性」的關係。

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在平壤的為期兩天訪問預料將為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的到訪打好基礎。金正恩上個月在俄國遠東地區展開備受關注的峰會時，對蒲亭作出邀請。

9月那場峰會讓西方國家愈來愈擔心北韓會提供俄羅斯用於烏克蘭戰爭的武器。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩表示，「為新時代朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）－俄羅斯關係制訂穩定、具前瞻性且影響深遠的計畫」，是執政北韓勞動黨以及平壤政府的目標。

拉夫羅夫一方面痛批他所說的美國對北韓「危險」政策，也不忘標榜俄羅斯與北韓關係達到「全新戰略水平」。

根據多家俄羅斯通訊社報導，拉夫羅夫告訴記者：「跟我們北韓朋友的立場一致，我們對於美國、日本、南韓在區域內的軍事活動變本加厲，以及對於華府的政策，都感到非常憂心。」

面對北韓今年執行破紀錄的一連串武器測試，南韓除已採取行動加強與傳統盟友美國的安全關係，並且達成納入日本的三方防衛協議。

美韓聯合軍演出動先進隱形戰機和美國戰略資產，而美國核子動力潛艦7月則時隔數十年首度停靠南韓港口。

一架可攜帶核彈頭的B-52轟炸機目前停在首爾以南約100公里的清州機場，至少是2000年後有紀錄以來首次降落南韓。

當地媒體本週報導，那架B-52轟炸機將參加美日韓空軍22日在朝鮮半島鄰近空域進行的聯合空中演習。（譯者：李晉緯/核稿：何宏儒）1121020