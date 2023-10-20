出國前在機場免稅店就開始大買特買？你以為的免稅品可能不是真的免稅。財政部19日核釋關稅法有關「旅客攜帶自用行李、物品」相關規定，入境旅客於國內購買、取得或自國外購買、取得並已完稅輸入之自用家用行李物品，因出國隨身攜帶出境復原物隨身攜帶入境，經提供國內購買證明或其他相當事證足資證明者，准依關稅法第49條第1項第14款規定免徵關稅。但旅客出境時於免稅商店購買提領貨物復攜帶入境，或攜帶已退還營業稅貨物出境復攜帶入境者，不適用之。

用白話文說，就是民眾在國內購買、帶出國的行李物若超過新台幣2萬元，回國時如果被海關抽檢，必須提供在國內購買的證明如發票、收據等，才不會再被課一次稅；至於在國外買的免稅品，還有出境時在機場免稅店購買的免稅品（不論是約定回國後提領或自己帶出國再帶回來），只要超過2萬元，入境時都必須申報課稅，包括關稅和營業稅。

對此，民眾普遍的回應是「2萬元能買什麼」、「隨便一個包就超限了」，認為財政部相關規定的額度沒有與時俱進，十分擾民，先前也有立委提案，認為至少應把自用行李免稅額拉高至5萬元。財政部表示，相關意見都有注意到，正在研議中。