新北市議會今（20）日進行四、五審，議員李宇翔請交通局長鍾鳴時上台，針對交通局多次對他發起會勘請假出席一事，要求鍾鳴時說明。鍾回應「公文解釋得很清楚」，兩人為此吵起來互罵，場面一度混亂，召集人邱烽堯急忙安撫「好了好了」。

李宇翔關心轄內泰山區明志路1段456號與福興一街112號增設斑馬線與號誌一案，9月底起多次發起會勘，欲邀集有關單位一同前往。交通局以另有要公為由多次請假，並以書函說明，讓李宇翔不滿，認為交通局針對特定里長、特定議員消極不會勘。

李宇翔說，這兩段路車流量大，里長反應對人行道與號誌有需求，他到現場看完後認為確實有必要，自9月開始五度發函邀請交通局派員會勘，但交通局五度皆以回函表示「另有要公，不克前往」，或是「評估研議改善作為，故不派員前與會」，並以書函說明。

鍾鳴時解釋「書函已有說明」、「請假也請假了，也有明確答覆維持現狀了」，李宇翔認為鍾「對待議員差別待遇，對待里長差別待遇」，鍾回「絕對沒有差別待遇，我根本不曉得里長綠的藍的」。

兩人越說火氣越大，最後質詢時間到，消音後李宇翔唸鍾「真是王八蛋」，鍾拍桌回罵，李怒「敲什麼桌啊，我代表民意質詢」，場面混亂。

李宇翔表示，先前已多次於質詢時提醒交通局長鍾鳴時「施政應不分藍綠、不要坐在辦公室作決策」，但交通局的作為顯然對民意毫不在乎，因此今天在議場代表人民向不適任的官員發出怒吼，沒想到鍾局長大耍官威，不自檢討還拍桌回嗆議員，顯然不適格擔任局長一職，應當為自己的顢頇決策下台負責。

鍾鳴時則回應，公職生涯40年自認奉公守法嚴守分際，議員李宇翔公然在民主議事殿堂，藉同仁未參與某里長會勘為由，「連續3次以『王八蛋』公然侮辱本人，使本人身心嚴重受創」，將會與律師研究處理。

新北市府回應深表遺憾，縱使議員依職權有質詢局處首長的權力，但應就事論事，今日質詢過程中，議員竟以髒話侮辱局處首長，已經涉及人身攻擊，毫無合理性可言，新北市政府呼籲綠營民代，問政不能失去最基本的人性，切勿在議會做出最壞示範。