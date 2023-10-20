永豐銀行致力以綠色金融響應國家政策、驅動企業淨零轉型，20日再度榮獲經濟部能源局頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」，為國內唯一連續8年獲獎的金融業者。

永豐銀行20日表示，2012年起即投入太陽光電設備融資，迄今累計合作的太陽光電案場裝置總容量逾3.27 百萬瓩、約當1.7座核能發電廠，穩居市場領導地位；並領先同業推動碳盤查與查證、能源管理、減碳及永續等四步驟一站式金融服務，協助企業加速淨零轉型，邁步成為「碳淨零專業銀行」。

為達成「臺灣2050淨零排放」目標，今年2月政府公布施行「氣候變遷因應法」，其中新增碳費徵收機制，並於8月正式成立臺灣碳權交易所。永豐銀行指出，因應全球趨勢與政策、法規要求並協助企業提升國際競爭力，永豐銀行領先業界推動綠色金融服務四部曲，具體行動包括與專業機構合作，為企業客戶提供溫室氣體排放盤查與發證服務、協助企業客戶汰換耗能設備並導入能源管理系統、創新啟動創能、儲能、綠電交易信託平台等全方位金融服務加速減碳、並提供永續連結貸款等綠色金融商品，驅動企業淨零轉型。

永豐銀行深耕綠色金融服務逾10年有成，太陽光電廠融資穩居市場領導地位，也跨足地熱、小水力及陸域風力發電等融資服務；永豐銀行表示，為協助企業達成淨零目標，旗下攜手再生能源售電業者導入信託管理機制，活絡綠電交易供需市場；同時積極研究海外碳權交易巿場，以掌握未來臺灣碳權交易的發展商機。

永豐銀行已連續8年榮獲經濟部「優良太陽光電系統光鐸獎」，未來將持續以金融專業致力淨零永續，落實「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景。