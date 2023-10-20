衛生局統計8月上旬至10月上旬共查驗92家泳池，檢驗件數為185件，其中有46件不合格。（桃園市衛生局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市20日舉行教育局、體育局工作報告，市議員前幾個月屢次接獲民眾反映市立泳池、國民運動中心泳池水質髒，要求市府前往抽查，竟發現自由有效餘氯不是過低就是過高，甚至有些生菌數還超標，恐衍生食腦蟲問題，更何況天氣轉涼，已過了泳池使用的高峰期，批評體育局只會宣傳鼓勵民眾運動卻未替民眾把關，非常不負責任。

余信憲說，辦公室接獲民眾陳情市立游泳池無人清潔、泳池水混濁不清，但管理單位卻未派員清潔，仍持續開放給民眾使用，要求衛生局到場抽驗，竟發現市立游泳池室內池自由有效餘氯為0.81ppm過低，標準範圍應於1.0ppm至3.0ppm區間，而桃園國民運動中心於21日抽驗，其兒童戲水池自由有效餘氯0.65ppm、男冰水池0.16ppm、女冰水池0.10ppm，全部低於標準值，不僅如此兒童戲水池生菌數更呈現紅字不合格。

余信憲批評，隔1個月於9月20日再去桃園國民運動中心抽驗泳池水質，沒想到女常溫池自由有效餘氯為3.2ppm，且兒童戲水池生菌數仍超標，並未完全改善。他直呼，新北市數月前發生福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，體育局非但沒有引以為戒，在泳池使用的高峰期，作為主管單位卻明顯疏於管理，要求立即改善並加強落實清消措施。

體育局長許彥輝說明，泳池氯濃度含濾量保持1至3mg／L者即可有效消滅食腦變形蟲，鑑於暑假期間較多人使用泳池，為維護水質才會造成含濾量過高的情形，將持續加強督導各營運廠商做好水質管理。

許彥輝還說，除了衛生局會抽測水質外，體育局每年7月前針對市內所有游泳池進行聯合稽查，有缺失者將函請各游泳池管理者限期改善，另外也會加強要求落實做好每2小時水質監測，並將檢測數據張貼公告，列入每月不定期查核重點。

衛生局副局長余依靜則表示，市府於8月上旬至10月上旬共查驗92家，檢驗件數為185件，其中有46件不合格，不合格原因以餘氯不足或超標占6成，其次為ph值，每間泳池每2周檢查1次，如有不合格者2周後會再次安排複查。