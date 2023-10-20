許多人搭車時都會觀察路上的風景。一位男子近日開車上路時，位在副駕駛座的老婆突然表示，「齁！實在是有夠醜的啦！這是靈車Style嗎？」，沒想到他轉頭一看卻發現，老婆指的原來是一輛上金下黑的賓士邁巴赫，市價至少上千萬，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文指出，當時不識貨的老婆忽然吐出一句，「齁！實在是有夠醜的啦！這是靈車Style嗎？」，他因此好奇的轉頭一探究竟，這才發現老婆指的是賓士邁巴赫，且不同於一般版本、價格千萬起跳的全黑色，該台邁巴赫應是特別訂製，才能擁有上金下黑的特殊配色。

對此，許多網友紛紛回應，「從小鄰居就告訴我，我買不起的那台車」、「如果是原廠，選配烤漆就可以再買一台國產SUV還有找」、「撞到的時候它真的會成為你跟我的靈車」、「撞到就真的讓你見靈車了」、「像靈車是我不買它的其中一個理由，主要是因為我沒錢」。

另外也有網友認為，雖然該車的確很貴，但配色也真的很醜，「醜跟貴不衝突啊，但看起來配色的確沒有很好看」、「買不起歸買不起，但有些豪車真的外型很醜…可能有錢公子哥買超跑，富爸爸就喜歡這種…」、「是醜啊，醜到買不起」、「帥的車買不起就算了，連醜的都讓人買不起」。