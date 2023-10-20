隨著疫情解封，各種展覽、演唱會也開始紛紛舉辦，但也導致各種黃牛、詐騙案件橫行，北市議員洪婉臻19日質詢表示，今年6月至10月間，台北市共有505件檢舉黃牛案件，但文化局至今竟然沒有半件有開罰紀錄，洪痛批相關單位毫無作為，如同在助長黃牛歪風，要求文化局應積極提出相對應作法。

洪婉臻說，惡質黃牛看準解封後的粉絲心態，在大量搶票後以翻倍價格轉售，像韓國女團BlackPink的門票原價8800元，黃牛可以喊到40萬、韓團TXT門票原價6300元，黃牛炒到131萬，讓許多粉絲無奈、心痛。

為此政府今年6月2日設置「檢舉黃牛專區」，提供民眾檢舉渠道，並修正文創法第10條之1，只要「超過票面金額或定價販售者」都算黃牛，但北市6月至今，已累積505件檢舉，扣除資料不足需補件307件、不予裁罰118件，還有80件正在文化局調查中，文化局至今卻沒有任何開罰記錄，洪婉臻認為難怪黃牛有恃無恐。

另據台北市警察局統計，疫情解封也讓黃牛詐騙案件快速成長，因為購買球賽、演唱會二手門票遭到詐騙報案件數，2022年計有114件、2023年1至9月計有363件，月平均從9.5件變成40.3件，黃牛詐騙案上升4.2倍之多！

洪婉臻進一步指出，黃牛更把小巨蛋、北流等場地當成「提款機」，以近期為例，就有陳奕迅演唱會票價5800，黃牛票賣4萬2000、酷玩樂團票價8800，黃牛票賣20萬、韓團G-IDLE票價6500，黃牛票賣6萬等等。

她要求，文化局應嚴格檢討黃牛檢舉審查機制、設置台北市黃牛檢舉平台、專線，要求市府應立即召開府級會議，邀集各局處聯手中央共同查緝，掃蕩黃牛亂象。