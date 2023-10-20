台北市消防局引進「LUF60 消防機器人」，全面提升 消防救災能力，保護市民的生命和財產。（圖／北市消防局提供）

台北市消防局為強化消防人員救災效能並推動救災科技應用，於今20日假中影文化城辦理「LUF60 消防機器人」展示及救災操演，全面提升 消防救災能力，保護市民的生命和財產。

台北市消防局引進「LUF60 消防機器人」，全面提升 消防救災能力，保護市民的生命和財產。（圖／北市消防局提供）

消防人員可透過遠端操控LUF60消防機器人深入危險場域，代替風險較高的近距離救援，不僅可以提高救災效率，還可以減少可能發生噴濺、爆炸或極端火勢危害的情況。

台北市消防局引進「LUF60 消防機器人」，全面提升 消防救災能力，保護市民的生命和財產。（圖／北市消防局提供）

消防機器人可移除障礙物，其驅動輪採用履帶式傳動系統，可克服複雜地形之障礙，並模擬汽車起火情境以消防機器人運用射水砲塔以水柱、水霧、泡沫射水方式執行救災任務，可達80公尺射水射程，消防機器人更具有強大的排煙能力，可有效排除救災現場濃煙，遠端遙控操作距離可達300米，大幅降低消防人員近距離操作設備之救災風險，同時於操作螢幕上亦可 利用紅外線熱顯像儀即時回傳救災現場影像。

台北市消防局表示，隨著消防救災智慧科技發展之日新月異，本局各項救災裝備器材亦賡續進化更新，本次引進「LUF60消防機器人」，除可透過遠端操控，降低長時間且近距離救災之風險，另可利用消防機器人執行火場監測、重物搬移、障礙物清除及火場救災必要之破壞等任務，為目前歐美等較先進國家採用之救災利器。

考量北市社子島地區鐵皮工廠林立，若發生火災時，因火載量大不易撲滅，易造成火勢擴大延燒，可能面臨長時救災之窘境，基此，「LUF60消防機器人」 優先配置於本局第四大隊福安分隊執行救災任務使用。