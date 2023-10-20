「本土天王」吳宗憲今年接連入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎、益智及實境節目主持人獎，今(20日)稍晚將登上星光大道，沒想到在他現身前，「宿敵」謝和弦爆料朋友來了個邀約，透露今晚金鐘獎結束要和鹿希派等人到夜店開慶功派對，但被謝和弦打槍，而吳宗憲聽聞兒子等下要去夜店也回應媒體了。

謝和弦2021年和陳緗妮結婚並生下一女，金盆洗手變成好爸爸、好先生，而他過去曾槓上不少人，罵過吳宗憲「臭卒仔」，吳提刑事附帶民事訴訟，求償100萬，最高法院更一審判賠15萬元。沒想到今謝和弦在臉書曬出截圖，分享「宿敵的兒子」鹿希派和胡睿兒等下要到夜店最頂的包廂開派對，友人詢問謝和弦要不要一起來玩。

謝和弦曬出截圖。（圖／翻攝自謝和弦 R-chord (阿扣) 臉書）

截圖中，謝和弦說：「我要顧小孩啦，感恩哈們」，朋友回他：「哈們，X好爸爸欸」，謝和弦笑說：「女兒現在很需要我來哄，想當個好爸爸所以沒空」。據《三立新聞網》報導，求證吳宗憲知不知道兒子等下要去夜店開Party？他11字回應：「哈哈哈，他姓鹿我姓吳～」，切割親生兒子。

今年第58屆金鐘獎跟去年一樣依舊分兩天舉行，第一晚10月20日是節目類頒獎典禮、第二晚則是戲劇類，兩晚都在國父紀念館舉行，典禮主持人找來金鐘視帝陳亞蘭搭檔劉品言，星光大道主持人則是黃豪平與巴鈺。自封為電視公務員的本土天王吳宗憲在電視圈多年屹立不搖，以《綜藝大熱門》、《小明星大跟班》、《綜藝玩很大》入圍綜藝節目主持人獎和益智及實境節目主持人獎，最終是否得獎或甚至一連拿下雙獎，令人期待。