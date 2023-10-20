在感情的世界裡，無論男女都渴望被另一半呵護，微博運勢專欄就點名3星座，一旦愛上就是永遠，也很少會變心，只要對方持續寵愛呵護，他們就願意付出所有，絕不辜負另一半。

▍雙魚座

雙魚座對於愛情一直都有著難以抹滅的執著，陷入戀愛後也絕不會主動變心，除非對方在相愛的過程中滿足不了他們對愛情的美好想像，直到徹底失望後，過往的依戀也會隨之消散。反之，只要真心對待雙魚，並且時時寵愛、呵護著他們，雙魚自然不會辜負另一半。

▍天蠍座

天蠍座是個高冷的人，要想得到他們的認可，必須付出比別人更多的熱情。對於愛情同樣如此，天蠍需要足夠的寵愛呵護，如果對方一直無法滿足他們，也就別指望能擁有天蠍；同理，天蠍也不會不懂得付出，他們會回報更真摯的深情，與另一半患難與共。

▍金牛座

金牛座對於感情有著無人能比的毅力和忠誠，一旦陷入戀愛就不會輕易離開對方，甚至相處不開心也能夠堅持下來。金牛雖然癡情，但卻一點也不傻，如果一直得不到另一半真心的寵愛和呵護，就算再愛也會選擇放手。