國民黨立委參選人、台中市議員廖偉翔指出，民眾現在要建置「5G專網」，要先向數位部申請，繳6千至2萬的審查費、再繳6千至3萬的審驗費、最後再繳執照費，最終射頻器材的輸入許可還是要找國家通訊傳播委員會(NCC)，但NCC根本不承認數位部核發的文件，淪為騙局。

廖偉翔今臉書發文指出，通訊法不修，數位部疊床架屋騙民眾，現在進入AI時代，5G的建置更是重中之重，但是現在民眾卻是「繳了錢還不能建置5G專網」，根本原因就出在數位部及NCC相互推卸！

廖偉翔批評，數位部成立之初總是要「找事做」，就疊床架屋的把NCC手中的5G專頻專網申請搶來管，結果搶也只搶一半，射頻器材的輸入許可還是要找NCC處理。

廖偉翔直言，最後變成民眾先繳一筆6000元到2萬元的審查費、又繳一筆6000到3萬元的審驗費，再繳一筆執照費，最後發現NCC根本就不承認數位部核發的文件，所以射頻器材根本就無法進口，淪為騙局一場。

廖偉翔指出，先前檢察官就曾痛批，NCC跟數位部是「防詐豬隊友」，不但溝通不力、還經常推諉卸責，如今別說是防詐，用行政權力讓民眾白繳費，數位發展部根本變成貨真價實的詐騙集團， 唐鳳應該沒有這麼缺，連民眾的申請費都想坑吧？

廖偉翔表示，電信管理法第65條至今依然規定，射頻器材的輸入許可由主管機關NCC管理，如果數位發展部要把業務完整移轉，就應該要修法。如果是兩個部會協作，就應該請NCC把辦法修正，請兩機關好好協調，把程序擬完整，不要再讓無辜的民眾受騙上當！