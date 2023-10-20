隨著味全龍包辦下半季冠軍及全年度戰績第一，確定直接闖進「台灣大賽」後，拿下上半季冠軍的統一獅確定要從季後挑戰賽出發，總教練林岳平認為，季後賽比的是各隊穩定性，也會利用最後幾場例行賽找出季後賽可用之兵。

獅隊率先搶下季後賽門票，本想在下半季繼續衝刺全年度第一位置，力拚直接闖進總冠軍賽門票，可惜昨天以0比5不敵統一獅後，讓龍隊全年戰績第一魔術數字歸零，接著又靠中信兄弟在延長賽以4比3氣走樂天桃猿，龍隊直接鎖定總冠軍賽門票。

獅隊首輪對手將是兄弟或是桃猿，21、22日象猿2連戰結束後可讓第3張季後賽門票態勢較為明朗。不過不管獅隊首輪對手是誰，「餅總」認為都沒有好打的球隊，尤其季後賽與例行賽不同，短期比賽過往對戰成績都僅供參考。

林岳平認為，在季後賽這種短期賽事，想要贏球犯錯次數就要越少，比的是球隊的穩定性，尤其是在守備這一塊。而獅隊加上今天還剩5場例行賽，預計會按照原本4位洋投的先發輪值登板，但局數、用球數可能會做些調整，也從中觀察4人狀態，挑出最後3人帶進季後賽。

古林睿煬在杭州亞運時擔任牛棚投手，回歸母隊後教練希望他回到先發角色，預計在23或25日登板，餅總表示，若古林睿煬這場先發在用球數增加的情況下穩定性沒那麼好，可能就會去做調整，「利用這幾場比賽找出我們要打第1輪的陣型。」

今天林靖凱歸隊一軍，打第2棒、游擊手，外野部分「3鬼」有2人休兵，由陳傑憲去帶領林佳緯、邱智呈。賽前也看到林岳平與胡智爲討論近1小時，他表示，主要是近期胡智爲投球弱點比較多，投得比較不順，希望可以趕快把他調整回來、找回優點，讓他成為球隊可用的投手。