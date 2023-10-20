高雄姓一名王姓男子，前年（110年）8月20日透過手機遊戲，認識當時未滿14歲就讀國中的少女（A女），在110年8月23日下午4時許，約A女在一家超商見面號，隨後騎機車載A女到一處公園，王男把A女帶到公廁內指侵得逞，並要求A女為其口交。

110年9月9日晚間9時許，王男再約A女在一家果汁店見面，隨後再度騎車載同一處公園，無視A女拒絕發生性行為，強行將A女拉進廁所，王男打手槍並強吻A女，藉此滿足性慾，猥褻A女得逞。

法院審理，王男坦承犯行，與被A女達成調解並履行賠償損害，A女及告訴人也同意從輕量刑及宣告緩刑，足認王男已盡力彌補犯行所生之損害，已見悔悟之心。

法官認，王男已徵得A女及告訴人原諒，斟酌本案2次犯行的原因、環境、惡性、所生危害等，若科以最輕法定刑有期徒刑3年，猶嫌過重，客觀上應有堪可憫恕之處，故均依刑法第59條規定減輕其刑。

法官審酌，雙方為網友關係，王男不知自我克制性慾，足以影響A女身心正常發展，使用強暴手段等。

法官日前依法判決，王男犯對未滿14歲之女子為性交罪，處有期徒刑1年7月。又犯對未滿14歲之女子為強制猥褻罪，處有期徒刑1年8月。應執行有期徒刑2年。緩刑5年。給付損害賠償36萬元，及禁止對兒童及少年實施兒童及少年性剝削防制條例、刑法妨害性自主罪章所定之不法侵害行為，緩刑期間付保護管束。

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