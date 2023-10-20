愛沙尼亞Kurtna Kool學校師生訪苗團，20日拜訪三義鄉建中國小，校長詹建華與全校師生熱烈歡迎。（建中國小提供／謝明俊苗栗傳真）

愛沙尼亞Kurtna Kool學校師生訪苗團，20日拜訪三義鄉建中國小，老師行前為學生們介紹愛沙尼亞國家狀況。（建中國小提供／謝明俊苗栗傳真）

愛沙尼亞Kurtna Kool學校師生訪苗團，20日拜訪三義鄉建中國小，學生示範客家擂茶給愛國學生。（建中國小提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三義鄉建中國小校長詹建華去年8月接任以來，全力推動雙語教學，並將交流觸角推向國際，20日下午，建中國小師生接待來自波羅的海三小國之一的愛沙尼亞Kurtna Kool學校師生訪苗團，並用客家最道地的擂茶及客家歌曲表演來款待遠道而來的稀客，雙方學生還一起上課，扮演最稱職的小小外交官。

三義鄉建中國小是一所創建歷史超過百年的學校，校長詹建華將閱讀觸角推向國際，透過學校圖書館連接了義大利羅馬、東非坦尚尼亞、英國倫敦及美國加州等國際主題書展後，邀請不同國籍人士分享當地的環境與文化，讓孩子面對不同語言膚色的人，能夠展現極大的勇氣提問對話，讓孩子充分展露接受異國文化的好奇心，因而規畫學生成立外交尖兵學習營隊，讓學生們有機會展開跨國交流。

苗栗縣公館鄉南河國小校長黃善華於去年4月間與愛沙尼亞Kurtna Kool學校校長Mr.Kristjan簽約成為姊妹校，愛國校方由8名師生組成訪問團，專程來苗栗展開10天訪問行程，其中一站就是安排赴建中國小參訪，詹建華與全校師生盡地主之誼，將客家在地特色展現在遠來稀客前，也首度打開建中國小學生們國際交流經驗。

詹建華表示，這次愛國學校師生來訪，主要最是讓雙方學生藉由交流相互了解彼此國家的文化特色及人文風貌，也讓雙方學生有機會一起學習、成長，打開國際視野。

建中國小學生為了迎接這些遠來的朋友，連日來為準備接待興奮不已，其中由6年級學生劉譯蔓以流利的英語致歡迎詞並介紹學校環境，接著由客家歌社團學生表演精采的「桐油客家情」客家歌曲，再準備以客家擂茶為主題的雙語課堂教學，而愛國師生們在初嘗客家擂茶時，臉上紛紛露出驚喜笑容，成功地完成建中國小師生們的第一場國民外交。