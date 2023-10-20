金鐘58今(20日)晚間在國父紀念館舉行，剛宣布和富商老公結束17年婚姻的Melody，今年首度以《11點熱吵店》入圍綜藝節目主持人獎，稍早她尺度大開，穿著一襲上下皆露的綠黑色禮服跟搭檔沈玉琳登上星光大道，她表示很開心也很榮幸今年可以以入圍者身分參加金鐘獎頒獎典禮，沈玉琳則笑說今年算是諧星出頭天

沈玉琳先前笑說應該是祖墳冒清煙才會有這種好事發生，被問到胡瓜、吳宗憲、曾寶儀看好誰得獎，沈玉琳說可以跟這些人一起入圍已經是榮幸，Melody回應跟這些前輩入圍已經是得獎，並表示沈玉琳在電視圈多年，今年真的是第一次參加典禮，黃豪平則回應可惜金鐘獎沒有最佳新人獎，否則沈玉琳應該要入圍。

Melody與沈玉琳今年以《11點熱炒店》入圍綜藝節目主持人獎。（圖／陳俊吉攝）

今年第58屆金鐘獎跟去年一樣依舊分兩天舉行，第一晚10月20日是節目類頒獎典禮、第二晚則是戲劇類，兩晚都在國父紀念館舉行，典禮主持人找來金鐘視帝陳亞蘭搭檔劉品言，星光大道主持人則是黃豪平與巴鈺。自封為電視公務員的本土天王吳宗憲在電視圈多年屹立不搖，以《綜藝大熱門》、《小明星大跟班》、《綜藝玩很大》入圍綜藝節目主持人獎和益智及實境節目主持人獎，是否有望一連拿雙獎，令人期待。

Melody上下皆露。（圖／陳俊吉攝）

由網友決定的最具人氣綜藝節目獎，今年傳出灌票爭議疑雲，原本由《綜藝玩很大》與《飢餓遊戲》位居第一、二名，接著今天凌晨後者突然居上，前者又忽然再度超車，引來網友好奇是否有黑箱作業，對此，主辦單位稍早表示「數據並非真實結果」，結果獎落誰家，就等典禮上揭曉。