第58屆金鐘獎延續去年制度，今年同樣將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於在10月20日和21日舉辦，節目金鐘主持由陳亞蘭和劉品言主持，戲劇金鐘則是鍾欣凌獨挑大樑，新鮮陣容讓觀眾都很期待。《飢餓遊戲》2女神峮峮（吳函峮）和「豆花妹」蔡黃汝今（20）日一起走紅毯，蔡黃汝穿低胸禮服罕見露性感，網友紛紛推爆越來越有女人味的她。

《飢餓遊戲》主持人群入圍「益智及實境節目主持人獎」，有《飢餓》女神封號的峮峮和蔡黃汝一登上紅毯尖叫聲不斷，峮峮收起啦啦隊風格改以輕熟女風，黑色禮服開高衩相當吸睛，讓人見到她有別於平常的一面；而給人清純印象的「豆花妹」蔡黃乳，更罕見性感展現傲人上圍，性感新面貌讓網友都推爆，大讚她辣到不行。

峮峮和蔡黃汝有《飢餓》女神封號。（圖／陳俊吉）

金鐘58今年也將典禮分成電視節目和戲劇節目兩天舉辦，其中本屆綜藝節目主持人獎競爭激烈，被譽為最有看頭的獎項，吳宗憲和Lulu（黃路梓茵）一起入圍主持人獎、也各自又以另一個節目入圍，將對抗綜藝大哥胡瓜和主持新秀沈玉琳、Melody，讓觀眾都很期待誰能敲鐘。