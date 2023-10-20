位於台中市西屯區長安路一段的何家祖墳18日遭刨、墓碑也攔腰被斬斷，何家後代不捨。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

每年農曆三月初三何家後代都會聚集在此祭拜祖先。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

位於台中市西屯區長安路一段的何家祖墳18日遭刨、墓碑也攔腰被斬斷，警方獲報後到場調查。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

位於台中市西屯區長安路一段的何家祖墳18日遭刨、墓碑也攔腰被斬斷，何家後代不捨。（張亦惠攝）

位於台中市西屯區長安路一段的何家祖墳18日遭刨、墓碑也攔腰被斬斷，何家後代、台中市旅館商業公會理事長何信蒼報警，並表示有3位先人葬在此，發生此事大家都很不捨。警方受理報案，嫌疑人已到案做完筆錄，全案將依法移送台中地檢署偵辦。

何家祖墳位於葳格國際學校對面的長安路一段上，何信蒼說，何家祖墳有16世2位、17世1位先人安葬在此，現在子孫已傳到24世，時間久遠至少有180年以上，被破壞讓家族後代非常痛心，祖墳相傳也是萬和宮老二媽的母舅，萬和宮每3年1次的西屯省親遶境回鑾時必經此地。

何信蒼指出，按照古習俗，每年農曆三月初三家族都會聚集在此祭拜祖先，先前並未與人結怨，推測可能是家族內的有心人事所為，18日事發後趕到現場並報警，已做完筆錄，靜待警方調查，後續希望能盡速恢復原狀。

據了解，目前報案人及嫌疑人皆已到案做完筆錄，嫌疑人供稱是撿骨，並非破壞，警方後續將依法移送台中地檢署偵辦。