康雅嵐演唱高難度歌曲《我是男子漢》，其肺活量令台下觀眾欽佩。（楊靜茹攝）

劉洋演唱經典名曲《原鄉人》、《千言萬語》時，台下觀眾聽得如癡如醉，有人跟著哼唱。（楊靜茹攝）

「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，由實力派歌手帶來多首經典老歌，觀眾報以熱烈掌聲。（楊靜茹攝）

孫賀演唱《一代女皇》、《夢醒時分》等不同時代的經典名曲。（楊靜茹攝）

陸子綾演唱《一樣的月光》等膾炙人口老歌。（旺旺友聯提供／楊靜茹南投傳真）

劉晏潔、劉洋重現黃梅調經典名曲《十八相送》。（旺旺友聯提供／楊靜茹南投傳真）

康雅嵐、劉明珠壓軸演唱《梁祝樓台會》。（旺旺友聯提供／楊靜茹南投傳真）

旺旺集團推廣「老吾老以及人之老」的孝悌精神，加上旗下公司旺旺友聯成立60周年，擴大舉行公益活動，20日在南投縣演講廳舉行「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，歌手輪番上陣獻唱《梁祝樓台會》、《昨夜星辰》等多首經典老歌，台下長輩跟著哼唱，氣氛歡樂。

旺旺集團蔡衍明愛心基金會自2013年起舉行公益演唱會，巡迴全台各縣市以歌聲傳遞愛、慰勞長輩，推廣孝道。「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會20日於南投縣文化局演講廳開唱，由藝人黃金蓮主持，邀康雅嵐、劉晏潔、劉洋、孫賀、陸子綾、劉明珠等實力派歌手輪番登台，接續演唱《我是男子漢》、《瀟灑走一回》、《千言萬語》、《一代女皇》、《一樣的月光》等膾炙人口經典歌曲。

演唱會開始前，旺旺友聯南投分公司經理陳美鈴向長輩致意，並祝福長輩重陽節快樂。陳美鈴說，旺旺集團長期推廣孝順的理念，以演唱會方式巡迴表演慰勞各縣市長輩，由實力派歌手帶來多首懷念經典老歌，希望台下觀眾們跟著歌聲穿越時光隧道，找回往日情懷。

劉洋演唱一代歌姬鄧麗君的經典名曲《原鄉人》、《千言萬語》時，台下觀眾聽得如癡如醉，有人跟著哼唱，甚至意猶未盡問：「還有嗎？」、「再來一首」。而劉晏潔、劉洋重現黃梅調經典名曲《十八相送》，康雅嵐、劉明珠壓軸演唱《梁祝樓台會》，讓觀眾回想起當年播放《梁祝》時，家家戶戶守在電視機前，萬人空巷的場景。

南投縣文化局長林榮森說，很感謝旺旺集團，時常舉行公益演唱會，透過歌聲傳遞愛，用好聽的歌聲慰勞人心，推廣敬老尊賢、孝道等傳統美德，讓社會更安定和諧。