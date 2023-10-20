我國知名的嬰兒及孕婦用品專業賣場「奶娃的店」，近日傳出無預警倒閉，20日清晨也透過社群平台發布公告，指出因財務問題暫停營運，提醒於通路預購但尚未收到商品的消費者，必要時可透過消保單位維護權益；對此，台北市法務局主任消保官楊麗萍指出，目前有一件相關消費爭議申訴案，後續會要求業者到局說明狀況。

楊麗萍表示，北市府目前有收到1件消費爭議申訴案，有消費者在嬰幼展向「奶娃的店」購買嬰兒汽車座椅，但擔心業者後續無法如期出貨，所以提出申訴。

楊麗萍指出，這位消費者以信用卡消費，因此他也同時向信用卡發卡銀行申請信用卡爭議帳款的止付，同時在購買當下「奶娃的店」也給他一張下次消費使用的折扣優惠券，消費者也希望這張優惠券未來還可以使用。

楊麗萍說，目前北市府已派員到業者的營業地確認營業狀況，後續會正式發函請業者到局說明目前的營業、訂單、出貨以及退款情形，針對發售禮券以及無償贈送的禮券，後續如何讓消費者繼續使用，或有退款、補償機制。

楊麗萍最後提醒消費者，若是消費者向「奶娃的店」消費是以信用卡交易，可盡速向信用卡發卡銀行詢問，是否可申請信用卡爭議帳款止付，或是兌取禮券的餘額。