台鋼集團旗下「3兄弟」齊聚嘉義市棒球場，台鋼獵鷹籃球隊與台鋼足球隊為台鋼雄鷹棒球隊應援，盼奪下中職二軍總冠軍。（台鋼雄鷹提供）

中職新軍台鋼雄鷹成軍第1年從二軍打起就在嘉義市拋下綠色彩帶，在二軍總冠軍賽G3以5比2擊敗富邦悍將，直落三橫掃對手，奪下隊史二軍首冠。

台鋼在總冠軍賽前2戰分別以3比2、2比0勝出，取得2勝0負「聽牌」優勢。G3首局台鋼就展開攻勢，葉保弟、曾子祐連續安打，杜家明高飛犧牲打助隊先馳得點。

雖然2局上立刻被富邦追平，3局下台鋼攻勢再起，首棒打者黃劼希安打上壘，2出局後杜家明獲得四壞球保送形成一、二壘有人，富邦此時換下先發投手黃子宸，由賴智垣接替投球任務，但他立刻被藍寅倫敲出靠近右外野邊線的飛球。

第一時間一壘審判定為界外，台鋼球員們衝出場手比界內，總教練洪一中上前提出電視輔助判決，經過審視畫面決定改判，台鋼攻下超前分，取得2比1領先。此時陳金鋒不滿裁判做出改判判決上前向裁判抗議，最後被主審驅逐出場，台鋼之後再靠孫易伸安打攻下2分，單局攻下3分奠定勝基。

台鋼此役全隊共敲出11支安打，先發投手伍祐城主投5局投出4次三振、3保送，被敲5支安打、失1分，與林詩翔、許育銘、王溢正聯手壓制富邦打線，抓下最後出局數後台鋼球員也拋下綠色彩帶，雖然富邦提出電視輔助判決但並未改判，由台剛奪下今年二軍總冠軍，賽後全隊也把總教練洪一中高高拋起慶祝。

而今天賽前，台鋼雄鷹在集團裡的「好兄弟」台鋼獵鷹籃球隊與台鋼足球隊，分別由總教練率領全體隊員來到球場，替台鋼雄鷹應援打氣。