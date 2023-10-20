蔡詩芸和「大嘻哈時代2」一起走紅毯

蔡詩芸今（20）日和入圍綜藝節目獎的「大嘻哈時代2」以及製作人陳鎮川一起走紅毯，穿著優雅大方。被問及和老公王陽明最近的感情，她停頓了一下才說：「一直都還不錯。」老公有恭喜她節目入圍？她尷尬點頭說：「應該是恭喜節目入圍。」

老公有稱讚穿著？「等一下看他怎麼樣。」出門前2人也有見面，她深怕失焦，趕緊要媒體把重點放在節目入圍者身上，「今天祝福大時代重點不是在我身上。」

而陳鎮川被問到阿妹結婚了嗎？他俏皮說：「我得獎就告訴你。」他也秀出兒子親手做的串珠手鏈幸運物。