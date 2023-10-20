日本政府表示，中國已正式逮捕一名今年3月份因涉嫌從事間諜活動而被拘押的日本商人。日本呼籲北京釋放其國民，以避免這個問題成為兩國關係中又一個棘手的問題。

《路透》報導，日本內閣官房長官松野博一表示，日本政府已在不同層次強烈敦促中國立即放人。他補充道，這名50多歲的男性員工 10月中旬被中國當局正式逮捕。

日本共同社確認被逮捕的男子是日本製藥商安斯泰來製藥集團 (Astellas Pharma) 的員工，但中國外交部尚未對此予以證實。安斯泰來的發言人表示，目前仍在通過中國外交部收集相關信息。

日媒指出，被拘押的日本男子在中國工作長達20年，曾擔任中國日本商工會議所高級官員。

報導說，這次逮捕外企員工事件可能會讓在中國運營的外國公司更加不寒而慄。中國最近推出涉及面更廣的《反間諜法》，一些國家擔心此法可能會被用來懲罰正常的商業活動。

中國外交部發言人毛寧在記者會上表示，該名日本公民因涉嫌從事間諜活動，被中方有關部門依法採取刑事強制措施。「中國是法治國家，依法處理有關案件，依法保護當事人各項合法權益。」

《日本經濟新聞》稱，日本駐中國大使館已6次會見了這名男子，瞭解他的健康狀況。

今年4月，時任日本外交大臣林芳正訪華時曾經向中國總理李強要求早日釋放這名男子。當時，中國政府尚未透露對該雇員的具體指控。

日媒指出，中國自2014年出台《反間諜法》以來，已有17名日本公民被中國拘捕，其中包括這名安斯泰來員工在內的5人尚未被釋放。這次逮捕可能會導致日本與中國的關係進一步緊張。