繼著名的「世界50最佳餐廳」、「世界50最佳酒吧」獎項問世之後，「世界50」系列首度跨足旅宿領域，今年公布首屆全新獎項「世界50最佳飯店（The World’s 50 Best Hotels）」榜單，新加坡百年傳奇頂級酒店「新加坡萊佛士酒店（Raffles Hotel Singapore）」奪得世界第17名、新加坡第1名的殊榮，再獲國際獎項肯定，飯店也特別打造一系列深度體驗遊程，邀旅客來展開「時間彷彿都慢下來」的奢華舒心假期。

有「城市中綠洲」美譽的新加坡萊佛士酒店自1887年開業至今，擁有超過136年的輝煌歷史，是世界上現存為數不多的19世紀大飯店之一，古老而雄偉的維多利亞式建築被新加坡政府核定為國家級古蹟，也吸引世界各地的旅人來此朝聖、度假。2017年至2019年間，飯店耗時2年半進行修繕翻新，由著名室內設計師亞歷山卓·尚帕利莫（Alexandra Champalimaud）親自操刀，並在全球知名建築設計公司Aedas協助、多位設計師聯手下呈現嶄新樣貌，同時也為飯店保留昔日豪華氛圍及經典魅力。

值得注意的是，翻新後的新加坡萊佛士酒店升級設備，房內結合當代智慧科技，所有房型均可透過「iPad平板」智慧調整房內照明及溫度、開啟視聽娛樂，並可隨時與專屬私人管家聯繫，預約酒店餐廳、活動體驗都能於房內一指搞定，為旅客開展智慧化的豪華科技款待。

看好深度旅遊近年越來越夯，新加坡萊佛士酒店特別打造一系列深度體驗遊程，悉心規畫出一系列的深度體驗行程，從身心療癒、走訪獅城文化、多元餐食概念等，滿足嚮往慢活及深度旅遊的旅人們，細細探索百年酒店及獅城的迷人之處。

新加坡萊佛士酒店在耗時2年半的翻新後，房內也有了結合當代智慧科技的設備。（新加坡萊佛士酒店提供）

行程1：慢步調旅行方案，打造全方位放鬆療程治癒旅人心靈

新加坡萊佛士酒店推出4天3夜的「全方位療程（Enlightenment Retreat）」，規劃日出瑜珈、正念冥想、水療護理、聲音療癒、雨林體驗等內容，打造身體及心靈全然的放鬆療程。其中，「萊佛士水療中心」更於2022年被評選為亞洲飯店最佳水療中心，以極致奢華的設施提供多樣化療程服務，包含：秘魯粉紅鹽溫泉池、草藥桑拿房，以及釋放純淨鹽蒸氣的SPA烤箱，讓旅客舒緩深層壓力，盡情充電恢復活力。

行程2：新加坡國家博物館深度導覽，認識魅力獅城的歷史文化底蘊

飯店與歷史悠久的新加坡國家博物館合作，邀請旅客認識獅城迷人文化背景，不僅安排館長專人導覽，更結合先進科技技術來展示新加坡的國家遺產與發展沿革。博物館中的藝廊亦透過作品陳設凸顯獅城故事視角，賦予博物館參觀體驗全新定義。旅客也可至博物館零售店內參與工作坊，手工製作瓷器並將燒窯後的作品帶走紀念，保存在獅城的美好回憶。

新加坡萊佛士酒店規劃許多讓旅人感受身心療癒的療程服務。（新加坡萊佛士酒店）

行程3：米其林星廚坐鎮打造舌尖美味饗宴，朝聖「新加坡司令」發源地體驗招牌傳統

新加坡萊佛士酒店薈萃享譽國際的多樣美饌，象徵新加坡多元文化的兼容並蓄，包含共摘下7顆米其林星星的世界頂級女主廚安妮-蘇菲·碧克（Anne-Sophie Pic）主理的亞洲首間La Dame de Pic餐廳、將全球首創的地中海燒烤美食概念移師萊佛士酒店中的Bar & Billiard Room、當代中餐名廚梁子庚以「藝yì」餐廳登上新加坡美食舞臺、Tiffin Room駐店印度主廚為顧客奉上北印度的傳統美食復刻20世紀初期風味，還有Butcher’s Block的烹飪專家將會根據顧客口味客製化推薦匠心獨具的精選肉類佳餚等，匯集多位國際名廚坐鎮，帶來廣受饕客喜愛的高水準餐飲體驗。

La Dame de Pic餐廳匯集法國與東南亞的美食風味。（新加坡萊佛士酒店提供）

此外，來到新加坡萊佛士酒店也不能錯過到著名雞尾酒「新加坡司令」原產地的長樂酒吧（Long Bar），盡情啜飲新加坡司令的同時，也能豪邁地將花生殼扔到地上，親自感受萊佛士獨有的有趣傳統。

長樂酒吧（Long Bar）是新加坡著名雞尾酒「新加坡司令」起源地。（新加坡萊佛士酒店提供）

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！