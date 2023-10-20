第58屆金鐘獎頒獎典禮於今（20日）、明（21日）2天盛大舉行，今節目類星光大道由黃豪平搭檔巴鈺，本屆首創「雙採訪現場」，由2位主持人分別在「派對區」與「禮車區」坐鎮，交替介紹和訪問，新鮮的主持方式被網友稱讚。

本屆金鐘獎星光大道嘗試新的主持方式，有別以往在背板前採訪，將採訪區分為巴鈺負責的「派對區」，而黃豪平則負責「禮車區」，部分團隊下車後就先接受採訪，部分則是走紅毯後再受訪，兩人交替主持合作無間，相當有默契。

不少網友看了這樣的新鮮主持方式後，也表示這樣分開來好像也蠻好的，「拆成這樣訪好像不錯」、「這樣流程比較靈活流暢緊湊」、「轉場方式比往年順暢」。本屆金鐘節目類典禮主持由陳亞蘭搭檔劉品言，兩人首次合作主持，新鮮的搭檔組合，想必也會擦出不一樣火花。

而表演橋段也請來人氣樂團「告五人」、本土天團「玖壹壹」還有「熊仔」、阿跨面和「潮州土狗」合作演出，重量級嘉賓輪番上陣，為典禮增添不少看頭。