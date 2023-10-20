北市萬華警方(11)日持搜索票，前往康定路上鑽石大樓內，查獲50間套房裡藏有春色，破獲大型應召站，一共逮捕業者、小姐及嫖客等50多人。沒想到昨(19)日又爆出，「萬華分局自家員警是老司機，還是常客，竟用不付錢來換短時間不查緝」。一名知情人大頭（化名）向《新聞歸剛欸》爆料，「鑽石大樓姐姐偷偷開工了」。對此，萬華分局回應了。

【新聞歸剛欸】抄不到10天！鑽石大樓「姐姐偷開工」 知情人爆圍事「脫口說了」

本月(11)日轄區警方為斬草除根、極力掃黃，不過，竟又傳出有業者敢在風頭上挑戰公權力，大頭表示，「事件爆發後，(16)日跟朋友一起去鑽石大樓。」記者進一步詢問，「小姐算是偷偷復工嗎?」大頭不諱言地說，「算是吧！且不用熟門熟路的人，路上去都可以啊！」

警方日前持搜索票到鑽石大樓內查緝。(資料照)

談到進入鑽石大樓內是否有緊張氣氛?大頭坦言，「有一點！而且圍事還跟我說，『裡面的小姐現在不多，沒有幾個可以選了，我就大概懂意思了，因為都被抄掉了！」

萬華康定路上鑽石大樓長年藏染黃。(游定剛拍攝)

萬華分局副分局長廖立仁表示，「目前經過我們幾天去查的情況，是尚查無有發現這樣情況，目前轄區派出所也會加強巡邏查緝」。

萬華警方日前共查獲多名應召女子，場面壯觀。(資料照)