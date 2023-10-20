峮峮。（粘耿豪、羅永銘、陳俊吉攝）

蔡黃汝罕見的露腳趾相當害羞。（粘耿豪、羅永銘、陳俊吉攝）

峮峮笑容甜美。（粘耿豪、羅永銘、陳俊吉攝）

蔡黃汝對節目有信心。（粘耿豪、羅永銘、陳俊吉攝）

第58屆金鐘節目類頒獎典禮，今（20日）在國父紀念館舉辦。孫協志、王仁甫、許孟哲、峮峮、蔡黃汝以《飢餓遊戲》入圍益智及實境節目主持人獎。

很害羞露出腳趾的蔡黃汝，為了典禮特地穿上露趾高跟鞋，「我帶下面長輩，罕見的露腳趾，畢竟今天是一個盛大的典禮」。

今年「最具人氣獎」依然是《飢餓遊戲》、《綜藝玩很大》競爭激烈，緊咬對方爭取第一名，今有網友發現18日晚間截止前的最後一分鐘，由《飢餓遊戲》遙遙領先2466票，但有眼尖網友發現19日早，票數突變成《綜藝玩很大》以1820票逆轉。

峮峮坦言早上梳化時有看到新聞標題，蔡黃汝則說沒有太多時間關注，「我們對我們的節目很有信心」。

對此，主動單位三立表示，「第58屆金鐘獎人氣票選主辦單位三立電視針對投票結果表示，依之前公布的『人氣獎決選』規定，計票採計至10／18（三）23點59分。雖然之後仍有部份民眾湧入投票，但為維持人氣票選之公平與公正性，於截止時間後所投入之票數皆不予以採計，故今日坊間所流傳之數據皆非真實結果。最終有效投票結果票數，已經由第三方公正人士驗證，得獎名單公布將由典禮上正式揭曉。」

雙美穿著一黑一白禮服相當吸睛，貼身禮服更展現2人的身材曲線，「我們沒有事先搭配，看到彼此時發現開衩也是對稱」。