台灣「杯麵始祖」金車漢寶泡麵系列近日睽違30年回歸，成功吸引不少網友回憶童年美味，蔚為風潮。不過有女子實際享用完漢寶蚵仔味細麵泡麵後，直呼走味「回不去就是回不去！」，貼文曝光後引發熱議。有老饕指出，其實泡麵味道相差不多，只是要特過特殊泡法才能還原，另外也有內行人說，漢寶泡麵一開始回歸的第一批泡麵，真的成功復刻過去的味道，不過如今已經改版。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「不死心，再買一次！這下真的死心了！回不去就是回不去！」，最後更忍不住飆粗口罵髒話，仔細一看，原來她指的是金車漢寶蚵仔味細麵泡麵。

對此，許多網友紛紛回應，「變難吃了，味道整個不對」、「太鹹了」、「蚵仔麵線整個味道變得超級怪…」、「蚵仔味道完全跟小時候的記憶不同，牛肉還可以，海鮮最好吃，不能回味，要當作新產品吃就是了」、「還好！我還以為覺得難吃是我的問題，現在放心了」、「海鮮味道比較好」。

不少人則分析，其實這款泡麵有特殊泡法，「粉下去熱水倒的時後要攪拌」、「倒粉的時候要一邊攪，像勾芡那樣，然後悶一下」、「我也覺得味道有八成，但麵體不一樣，悶三分，打開，攪拌，再放兩分，再吃」。

有內行人則說明，「剛出的時候我有買到第一批，吃了一箱，吃完碗底會剩下黑胡椒，嗯～跟以前一樣，後來要去買居然缺貨了，等貨到的時候我買了兩箱，吃的時候發現味道有點不太一樣，吃完的時候也沒有什麼黑胡椒留在碗底！廠商肯定動過了，醬料包跟最早出貨那批根本不一樣！」。