清華大學本月自9日起多次停電，引發學生不滿，昨晚校方再宣布下周23到26日部分宿舍區白天停止供電，學生會怒批示罔顧學生權益，台電新竹區營業處今也到清大會勘，允諾協助清大將於明後天先布設臨時電纜，校方也發出公告，在各方協助下，23日起將恢復正常供電。

清華大學近日多次停電，有學生上網抱怨短短10天就停6次，報告沒存到檔，住宿生沒冷氣吹，甚至只能線上考試。清大校長高為元昨天發全校信致歉，校方也說明，因供應全校約一半電力的第二高壓站電纜故障，緊急修復又有另處電纜故障，預計29日全面修復。

昨晚校方也發出公告，為降低停電影響，下周一至下周四每天上午11點到下午5點多個宿舍及各體育場館將停電，公告一出再度引爆學生怒火；清大學生會也在臉書發文，批評校方強制停電是罔顧學生權益。

台電新竹區營業處處長胡忠興、電務副處長陳煥文等人今到清大了解情況，經會勘診斷後，台電新竹營業處決定明、後天，趁學校假日用電離峰時段，先緊急舖設臨時高壓電纜，待學校到料著手修復，並測試穩定後再收回。

清大也在傍晚發出公告，在經濟部、教育部及台電等各界的大力協助下，預計下周一（23日）就可以恢復正常供電。校方也感謝台電新竹區營業處把庫存的緊急電纜先借給學校，在周末這兩天動員工班布線施工，接通第二高壓站的供電。

公告指出，預計23日凌晨2點到5點之間進行系統切換，到時候校內第一及第二高壓站供電區域必須配合暫停供電。系統切換完成後，第一及第二高壓站供電區域都可恢復正常供電。

校方也說明，學校原來計畫的兩項供電改善工程，包括第二高壓站電纜改走共同管道及設置備用電纜工程仍然會加速進行，確保未來校園供電的穩定安全。