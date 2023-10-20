中信實中聘請客座教練郭泓志，日前義務親自指導棒球隊捕手傳接球技巧。（中信國際學校提供／程炳璋台南傳真）

2023中信盃黑豹旗高中棒球賽14日開賽，今年有支隊伍成員由其他運動專長的運動員組成，成軍1個月就參賽，中信實中看似雜牌軍，背後的教練團卻是棒球界大咖，包括前統一獅職棒球員曾智偵擔任總教練，前大聯盟投手郭泓志擔任客座教練。讓學生有勇氣挑戰「台灣甲子園」。

中信國際實驗教育機構簡稱中信實中，1個月前網羅校內網球、高爾夫球與足球專長的學生運動員，成立棒球隊。這群原是棒球門外漢的學生，在曾智偵、郭泓志、前中職教練林正豐與棒球YouTuber的下巴辣大叔與藍教頭謝大偉都來參與指導下，迅速愛上棒球，報名參賽今年的黑豹旗棒球賽。

中信實中棒球隊的隊史首戰21日在桃園青埔報球場展開，教練們給出的期待是球員能勇於挑戰勝利，開心完成比賽。

中信實中棒球隊在校方全力支持下，從零開始，自組隊、訓練到出賽僅1個月的時間，隊長王宇軒原是網球選手，他表示，球隊成員大多有個人的專業運動項目，卻幾乎從未接觸過棒球，大家抱持對棒球的熱情參加訓練，找課後空檔自主練習。

球隊中有4位女球員，吳欣璇是女子高爾夫好手，她說網球、高爾夫球都是屬於獨立的個人運動項目，這次參加棒球賽，可以體驗團隊運動，與同學創造共同回憶。

張秉臣是陣中唯一有棒球比賽經驗的成原，他提到郭泓志教練帶領大家從基本的棒球規則講起，跑壘、傳接球及守備練習樣樣親力親為，讓同學們從最基本的訓練建立好基礎。

中信國際學校教育長林妙蓉鼓勵學生將訓練成果付諸實踐，無後顧之憂的放手迎戰中信盃黑豹旗賽事。