主持人Lulu（黃路梓茵）今年跟「憲哥」吳宗憲一樣入圍多項主持人獎項，她以《綜藝大熱門》、《姐妹們的音樂萬萬歲》入圍兩項綜藝節目主持人獎，稍早吳宗憲表示已經入圍多次，這次平常心，得不得獎都沒關係，反倒是一旁零得過獎的陳漢典忍不住「乃哥」徐乃麟上身，笑說：「趕快拿一拿，我們趕時間嘛」。

傳聞先前吳宗憲放話，如果Lulu跟陳漢典共結連理他會包200萬紅包，生兒子包100萬、生女兒包200萬紅包，吳宗憲則笑說女兒Sandy曾抱怨自己包紅包，他還抱怨說女兒在自己公司旗下，沒抽成已經很好，今天若Lulu跟陳漢典結婚，自己絕對會包200萬說到做到，笑稱兩個人的結合像是台灣演藝圈的「周處除三害」，陳漢典則不拒絕，笑說：「不要再誘惑我囉！」

Lulu用大蝴蝶結遮胸。（圖／陳俊吉攝）

今年第58屆金鐘獎跟去年一樣依舊分兩天舉行，第一晚10月20日是節目類頒獎典禮、第二晚則是戲劇類，兩晚都在國父紀念館舉行，典禮主持人找來金鐘視帝陳亞蘭搭檔劉品言，星光大道主持人則是黃豪平與巴鈺。自封為電視公務員的本土天王吳宗憲在電視圈多年屹立不搖，以《綜藝大熱門》、《小明星大跟班》、《綜藝玩很大》入圍綜藝節目主持人獎和益智及實境節目主持人獎，是否有望一連拿雙獎，令人期待。

陳漢典、Lulu、吳宗憲三人牽手上紅毯。（圖／陳俊吉攝）

主持天后陶晶瑩睽違台灣電視圈5年，首度以《哈囉！毛小孩》入圍益智及實境節目主持人獎，對上《飢餓遊戲》、《綜藝玩很大》、《一字千金 筆武大匯》、《老少女奇遇記》，實力都非常強大。而典禮的表演請到天團玖壹壹、告五人、熊仔、阿跨面、潮州土狗，也是亮點之一。