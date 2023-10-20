針對明揚大火專案捐款運用計畫，屏東縣社會救助金專戶管理運用委員會20日召開今年第1次臨時會進行審議，同時增聘4名受災代表及律師、會計師加入委員會討論，初步擬定善款運用範圍包括生活扶助、醫療補助、教育資助、心理重建、法律扶助等，預期可協助罹難者家屬、傷者及家屬共476人。

明揚大火造成10死109傷，考量受災民眾後續醫療、復健、經濟支持及重建等費用，及回應民眾愛心，屏東縣政府設立專案捐款，累計至19日捐款共有1萬1056筆、計1億4600萬4493元。

此次臨時會由屏東縣副縣長黃國榮主持，會議一開始全體委員先為災害罹難者默哀1分鐘。為妥善運用善款及公開公正透明化，特別增聘6名外聘委員，其中受益代表分別由罹難消防英雄家屬、移工、罹難員工家屬及受傷員工各推舉一位，及律師、會計師各一位。

決議專案捐款運用三大原則，包括各級政府機關（構）依法應負之責任及費用不得以本專款支應；本專款不影響罹難者家屬、傷者依法對第三人得請求或追訴之權利；捐款百分之百用於罹難者之遺屬、傷者及其家屬身上。

捐款用途則包括生活扶助、醫療補助、教育資助、心理重建、法律扶助和其他罹難者家屬、傷者及其家屬經評估有需求之服務或費用等為主。

此次會議同時通過受災者法律服務計畫，提供受災者損害賠償請求諮詢服務和後續賠償訴訟費用，也針對受災者、親友、第一線救災人員、目睹救災人員創傷症候群進行心理生活重建服務計畫。