2023年第58屆金鐘獎14、20、21日於國父紀念館盛大舉行，20日是節目類的頒獎典禮，明晚則是戲劇類，星光主持人由女星巴鈺和黃豪平擔任，典禮主持人則由去年拿下視帝的陳亞蘭搭上劉品言，華視主播陳雅琳一身金光閃閃的深V禮服現身，隆重造型洩完美身材。

華視當家主播陳雅琳一身金色亮片深V禮服，領口幾乎開到腰間，東西半球隱約可見，現年57歲的她手臂沒有贅肉，腰身也十分纖細，狀態好到不行。陳雅琳2021年起接任華視台長，去年升任華視代理總經理，工作業務更重，不料華視接連失誤，誤植「共軍導彈襲台」、「總統蘇貞昌」、「上海新增1181萬例確診」等消息，外界讓陳雅琳請辭職務以示負責，陳雅琳也聲明因生涯考量決定請辭台長轉任主持人。陳雅琳近年身體頻繁亮紅燈，但工作心強的她沒有停下腳步，這次帶著《天選之島》入圍，有望拿下金鐘獎。

陳雅琳主持節目《天選之島》入圍金鐘獎。（圖／陳俊吉）

陳雅琳透露錄製時要追風，有一次遇到十級強陣風，差點被翻到海底，陳雅琳也推薦適合外國友人的台灣景點是台東海岸邊，海浪聲很不一樣，藍色風景很美，恆春半島生態也很多元，為了拍攝她會晚間新聞播完就會趕高鐵到恆春。陳雅琳今天也憑藉《天選之島》獲得自然科學紀實節目獎，她直言：「這件事情我們非常用心，台灣的每一寸土地也是獨特的」，並大讚團隊非常優秀，今年是第5度入圍，第一次來金鐘獎是擔任頒獎人，從此就開始製作可以參加報名金鐘獎的節目，製作5次節目每次都入圍，製作團隊也很辛苦，拍攝時忙到三更半夜，「台灣真的很美，看你怎麼仔細認真的看」，她也感謝媽媽，透露媽媽現在身體很不好，但希望能盡快好轉。