美國18日宣布查扣了17個疑似被北韓資訊科技（IT）人員利用的網域，用來詐騙企業、規避制裁及資助平壤的武器發展計畫。

美國司法部發布聲明指出，依據密蘇里州的一道法院命令，於17日進行上述網域查扣。

路透社報導，美國曾指控北韓遙控數以千計散布世界的IT人員，主要位在中國及俄羅斯，利用他們誘騙美國及全球其他企業雇用他們擔任自由IT人員，為的是賺取收入來資助北韓的大規模毀滅性武器及彈道飛彈計畫。

美國司法部18日表示，北韓已「讓全球商業市場流入大量心懷不軌的資訊科技人員，間接為其彈道飛彈計畫提供資金」，呼籲業者提高警覺。

美國與南韓今年5月宣布對北韓祭出新制裁，涉及數以千計IT人員，他們被控假冒身分和所在位置求職。根據華府說法，這些人員協助平壤獲得武器計畫資金。

美國司法部18日還說，查扣網域之前，美方已於去年10月及今年1月查扣法院批准的同批IT人員從不知情被害人取得的150萬美元（約新台幣4856萬元）收入。

美國司法部指出，公私部門已經發展出資訊分享夥伴關係，以防北韓IT人員獲取他們偏好的線上自由工作和支付供應商服務。