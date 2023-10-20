新北市1名55歲程姓外送員，今天凌晨被發現倒臥在新莊一間網咖廁所內，已無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。（圖／警方提供）

新北市1名55歲程姓外送員，今天凌晨被發現倒臥在新莊一間網咖廁所內，已無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治，程男沒有慢性病史，詳細死因還待警方調查釐清。

警方表示，程姓男子平時擔任外送員，昨（19）日晚間獨自1人前往網咖上網直到凌晨3時許，跑去上廁所，因另名男顧客想去上廁所時，才發現廁所裡有人，時間長達半小時，因此通知店員。經報請警消到場破門後發現，程姓男子已倒臥在內失去呼吸心跳，立即將他送醫搶救，但搶救後仍宣告不治。

警方調查，55歲程姓男子平時在做外送工作，經調閱監視器，程男於昨19日晚間22時許單獨前往網咖消費，發現於20日凌晨1時許進入廁所後就未離開，期間廁所均無人使用。今（20）日凌晨3時45分，另名男顧客要上廁所無法使用，告訴店員尋求協助，但敲門都無人應答，擔心會有危險緊急報警。

警方獲報後趕赴現場，同時通知消防人員到場，緊急破門後才發現，程姓男子倒臥在廁所內地板，已無呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治。警方現場勘驗均無打鬥痕跡，廁所門由內鎖，死者身上無明顯外傷，因此排除他殺，並通知家屬到場後詢問，確認他並無罹患任何慢性病，也無服藥紀錄。後續通知檢察官和法醫相驗，初判為缺血性腦缺氧的阻塞性腦中風，疑似工作疲勞休息不足所導致，詳細原因仍待調查釐清。