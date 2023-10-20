澳大利亞政府表示，在對國家安全風險進行審查後，決定不取消一家中國公司對北部達爾文港的租約，「澳大利亞人可以相信，他們的安全不會因此受到損害」。

據《德國之聲》報導，澳大利亞政府週五（10月20）表示，在對國家安全風險進行審查後，決定不取消一家中國公司對北部達爾文港的租約。

澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）領導的中左翼政府表示接受審查結果，即沒有必要取消中資企業嵐橋集團（Landbridge）於2015年獲得的為期99年的港口租約。

澳大利亞官方報告認為，監管體系仍然健全，對包括港口在內的重要基礎設施的風險監控非常充分，因此沒有必要更改或取消租約。

澳大利亞官方在一份聲明中表示：「政府已接受該建議」，「澳大利亞人可以相信，他們的安全不會受到損害，同時確保澳大利亞仍然是具有競爭力的外國投資目的地。」

報導說，達爾文港是距離澳大利亞的亞洲鄰國最近的北部港口。它還將成為一個陸軍旅的基地，該旅被設想為軍事部署的重要部分，是澳大利亞轉向遠端威懾防禦態勢的重點。

在2022年5月工黨贏得大選上臺後不久，澳大利亞總理阿爾巴尼斯就承諾對嵐橋集團的租約進行審查。在當時的保守黨政府執政時期，嵐橋集團的租約曾讓澳大利亞的親密盟友美國感到震驚。

報導表示，澳政府決定不取消中方達爾文港租約的決定，發生在中澳關係回暖的背景下。中國本月釋放了被關押3年的澳大利亞記者成蕾，並逐步放寬了一系列懲罰性貿易措施。

澳大利亞葡萄酒是最後仍受到中國高關稅擠壓的主要出口商品之一，該行業希望在未來幾周內取得突破。