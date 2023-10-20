Melody殷悅（左起）、沈玉琳以《11點熱吵店》入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎。（粘耿豪、陳俊吉、羅永銘攝）

Melody跟沈玉琳本次以《11點熱吵店》 入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，也是兩人首度以該節目入圍金鐘獎。Melody出席紅毯氣色絕佳，特別戴上品牌GRAFF的首飾，並再三強調：「這個牌子很少在紅毯上看到。」。Melody以深V春天系Roberto Cavalli 禮服出席，約6000千歐元（換算台幣約二十幾萬）。禮服被沈玉琳大讚「感覺春天提早到了！十分清爽，搭配Melody 的氣質，天衣無縫。是我這3年來看過她最美的一次。」

此番話一出也被Melody笑說：「每年都講一樣的話」，沈玉琳則回：「以前都不誠懇，這一次最誠懇」。面對深V造型，Melody有什麼防護措施嗎？她則回應：「內裏是類似泳衣，裡面有很多秘密武器。」

這次沈玉琳也大手筆砸28萬置裝，以DIOR最新款秀裝踏上紅毯的他，大嘆：「雖然男生不用太花錢置裝，但我還是刷下去了。看到帳單的時候表情淡定、眼神沸騰。我的卡額度只有20萬，整套衣服和鞋子買下來28萬，就刷了2張卡。」他也特別提及，身上的鈴蘭花胸章是本次幸運物，代表祝福、幸福。

Melody前陣子走出離婚風波，被問及有沒有新的追求者，沈玉琳秒回：「她現在沒有追求者啦！」，此話一出反被Melody回嘴：「你又知道了！」沈玉琳則解釋：「如果女生眉開眼笑、面泛紅光、春心蕩漾就看得出來是戀愛了！」