陳漢典（左起）、Lulu黃路梓茵、吳宗憲以《綜藝大熱門》入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，3人心情絕佳。（粘耿豪、陳俊吉、羅永銘攝）

Lulu黃路梓茵的紅毯「蝴蝶結造型禮服」被虧像是大型禮物。（粘耿豪、陳俊吉、羅永銘攝）

「憲哥」吳宗憲、陳漢典、Lulu黃路梓茵今年以《綜藝大熱門》入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，3人亮麗造型踏上紅毯，其中Lulu黃路梓茵的蝴蝶結造型禮服被陳漢典說是「大型禮物」，Lulu黃路梓茵也笑說等一下進場就可以把禮物「拆掉了」，並表示一點都不重。吳宗憲也虧她：「跟家裡的抱枕一模一樣。」

「憲哥」吳宗憲走完紅毯後馬不停蹄馬上要換下一套西裝，全因他今年也以《綜藝玩很大》入圍益智及實境節目主持人獎，同為主持搭擋的坤達跟Kid有幫憲哥特製另外一套禮服。提及此，陳漢典笑說：「坤達跟Kid很有心，我跟Lulu是很有錢，憲哥身上這套大概花我們10來萬元啦！畢竟憲哥第一次跟我們走紅毯，應該的。」

陳漢典跟Lulu黃路梓茵的搭擋好感情常被虧像長跑多年的情侶，吳宗憲也在紅毯上拱兩人結婚，表示：「結婚了就包200萬。」陳漢典跟Lulu黃路梓茵笑回：「我們不是被錢沖昏頭的人啦！都是好手好腳的人，靠自己工作好嗎！」另外，提到得獎心情緊不緊張，2人回應：「心情現在是平靜，但揭獎的時候會緊張啦！」陳漢典更補充：「我還是認為，入圍就是鼓勵，盡量平常心。」