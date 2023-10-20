「藍白合」陷入僵局，資深媒體人趙少康提議「藍白合第三條路」，國民黨接受全民調方案。前立委郭正亮表示，趙少康是聰明人，一語道破裡面所有的玄機；他並強調，民眾黨總統參選人柯文哲絕對不是只想自己選，他真的認為應該政黨輪替。

郭正亮20日在《新聞大白話》節目中表示，趙少康今天的提案非常有創意，把在野三方都拉到一起。因為沒有照顧到三方，是合不起來的。

郭正亮接著指出，柯文哲記者會講到，國民黨是主力，未來民眾黨跟國民黨若真的合作，國民黨立委一定比民眾黨多，兩個加起來如果過半，可能會連動到立法院長、組閣權。國民黨既然是相對的國會多數，跟民眾黨合作有過半，國民黨就應該擁有組閣權。如果是這種情況下，國民黨就應該接受全民調。趙少康是聰明人，一語道破裡面所有的玄機。

郭正亮點出，柯文哲絕對不是只想自己選，他真的認為應該政黨輪替，國民黨不要把這個東西想得太對決了。